D'Deputéiert vun der Nationalversammlung hunn de Chef vun der konservativer Oppositiounspartei Muslimliga-Nawaz PML-N an d'Amt vum Premierminister gewielt.

Eréischt de Weekend war de fréiere Regierungschef Imran Khan duerch e Mësstrauensvott ofgesat ginn. De Shebaz Sharif konnt um Méindeg 174 vun 342 Sëtz fir sech huelen. Virop hat d'Partei vum Imran Khan e Boykott vun der Wal ugekënnegt, obwuel si 155 Sëtz an der Nationalversammlung huet.

Déi éischt Aufgab vum neie Premierminister wäert d'Bilde vun enger Regierung sinn, an deem och mëtte-lénks Vollekspartei (PPP) staark vertruede sinn. D'PPP an PML-N sinn dynastesch Parteien, déi déi pakistanesch Politik zanter Joerzéngten dominéieren - an der Reegel als Konkurrenten.

De Shebaz Sharif gehéiert zu enger Politikerdynastie an huet jorelaang d'Regierung vun de Provënz Punjab geleet. Hien ass de jéngste Brudder vum dräimolege pakistanesche Premierminister Nawaz Sharif, deen 2017 wéinst presuméierter Korruptioun ofgesat gouf an an de Prisong koum. Zwee Joer méi spéit koum hien aus medezinesche Grënn fräi a lieft zanterhier am Exil a Groussbritannien.