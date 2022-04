Si stoung an der Kritik, well déi deemoleg Ëmweltministesch vu Rheinland-Pfalz no der Flutkatastroph zejoert am Ahrdall véier Wochen an d'Vakanz gefuer war

Déi gréng Politikerin Anne Spiegel trëtt vun hirem Amt als Bundesfamilljeministesch zréck. No Kritik un hirem Ëmgang mat der Héichwaasserkatastroph d'lescht Joer huet si an engem Schreiwes erkläert, datt si sech "opgrond vum politeschen Drock decidéiert huet, d'Amt als Bundesfamilljeministesch zur Verfügung ze stellen". Deemno trëtt si zréck, fir "Schued um Amt" ze verhënneren, dat "viru grousse politeschen Erausfuerderunge steet". Nëmme ronn véier Méint no der Vereedegung vun der Bundesregierung scheet déi 41 Joer al Politiker aus hirem Amt aus. D'Anne Spiegel war an d'Kritik geroden, well si kuerz no der Héichwaasserkatastroph mat hirer Famill fir véier Wochen a Frankräich an d'Vakanz gefuer war. An enger perséinlecher Erklärung hat si dëst mat hirer deemools schwiereger familiärer Situatioun begrënnt.