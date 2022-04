No bal zéng Deeg sinn d'Pompjeeën endgülteg mat hirem Asaz u Bord vum Frachtschëff "Lascombes" fäerdeg, deelt d'Bremer Wirtschafts- an Hafenautoritéit mat.

Deemno ass den Asaz vun de Pompjeeën um 190 Meter laange Schëff fäerdeg, nodeems zanter e Freideg keng Dampentwécklung méi aus de Raim festgestallt gouf. D'Frachtschëff, dat mat Holz beluede war an d'Leedung vum Asaz goufen deemno un aner Autoritéiten iwwerginn.

Um Schëff "Lascombes" war an der Nuecht op e Freideg virun enger Woch e Feier ausgebrach, dat sech duerch de Bauch vum Schëff am Hafe vu Bremerhaven gefriess huet. D'Flame goufen zwar a "Läschattacken" geläscht, sinn awer ëmmer rëm nei ausgebrach.

De leschte Brand war e Freideg am Bauch vum Schëff geläscht ginn, nodeems sech do erëm Damp entwéckelt hat. Dono gouf et iwwert de Weekend keng nei Tëschefäll méi, soudass d'Situatioun endlech als stabil ageschat gëtt.

An de leschten Deeg haten d'Pompjeeën de Bauch vum Schëff ënnert anerem mat Läschschaum a grousse Quantitéite Läschwaasser gefëllt. Schëffsbränn si wéinst de grousse Chargen an de raimleche Verhältnisser u Bord schwéier ze läschen. Mënsche wiere beim Brand an dem Läschasaz awer net blesséiert ginn.