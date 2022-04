Déi russesch Invasioun hätt nämlech net nëmmen eng enorm humanitär Kris ausgeléist, ma hätt och der Weltwirtschaft en zolitte Coup ginn, esou d'WTO.

Dat well Europa dee gréissten Importateur vu Wueren esouwuel aus Russland wéi och aus der Ukrain wier, deemno géif och Europa wirtschaftlech zolidd getraff ginn. Wierklech dramatesch Auswierkungen hätt de Krich awer als éischt op Afrika an den Noen Osten, heescht et am Rapport.