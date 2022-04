Dat huet de Finanzministère op der Insel südlech vun Indien en Dënschdeg de Moie matgedeelt.

Deemno wäert Sri Lanka hir 51 Milliarden US-Dollar Scholden am Ausland net zeréckbezuelen. D’Creancieren, dorënner aner Staaten, déi dem Land Sue geléint hunn, kënnen d’Paiementer, déi se sollte kréien, kapitaliséieren oder sech fir e Remboursement a sri-lankesche Rupien entscheeden.

Sri Lanka ass am Moment a senger schlëmmster Rezessioun zanter senger Onofhängegkeet am Joer 1948. Dat wéinst politeschem Mismanagement, enger héijer Inflatioun an enger héijer Schold.