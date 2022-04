An der 25 Milliounen Awunner Stad ass aktuell dee gréissten Ausbroch vum Covid zanter Ufank vun der Pandemie amgaang.

D’chinesesch Regierung huet den 28. Mäerz e strikte Lockdown decidéiert. No 2 Woche gëtt et e Manktem u Liewensmëttel. Et gouf éischt Protester an engem Land, wou dat soss ëmmer streng ënnerbonne gëtt.

Peking huet liicht Lackerungen an Aussiicht gestallt, notamment Reouverturen a gewëssen Zonen, mä ënnert strenge sanitäre Konditiounen.

D’USA hunn awer souguer hirem net-essentiele Personal um Konsulat zu Shanghai den Uerder ginn d’Metropol ze verloossen.