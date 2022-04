Am schlëmmste betraff war d'Provënz Leyte am Zentrum vum Land. Vun do goufe 36 Doudeger, iwwer honnert Blesséierter a 26 Vermësster gemellt.

Op de Philippinnen ass d'Zuel vun den Doudegen duerch den Tropestuerm "Megi" op iwwer 40 geklommen. Wéi d'Autoritéiten en Dënschdeg matgedeelt hunn, sinn op d'mannst 42 Mënschen duerch Äerdrutscher ausgeléist vu Staarkreen gestuerwen. Mat Schëppen a bloussen Hänn hunn d'Rettungsekippen no Iwwerliewende gesicht. Iwwerschwemmungen a Reen hunn d'Sich erschwéiert. De Tropestuerm "Megi" war e Sonndeg iwwert den Zentrum an de Süde vum Inselstaat ewechgezunn. Haiser, Stroossen a Felder goufen iwwerschwemmt. Iwwer 17.000 Mënschen hunn hir Haiser a Wunnenge misse verloossen. D'Philippinnen gi reegelméisseg vun Naturkatastrophen heemgesicht. All Joer ginn et am Schnëtt 20 Stierm. Beim bis ewell heftegsten Taifun "Haiyan" am Joer 2013 ware 7.300 Mënsche gestuerwen oder als vermësst gemellt ginn.