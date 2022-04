An der "Partygate"-Affär ëm verbuede Partye wärend dem Corona-Lockdown an der Downing Street muss de Boris Johnson eng Geldstrof bezuelen.

D'Police wëllt Protokoller wéinst Verstéiss géint d'Corona-Restriktioune géint de brittesche Premier Boris Johnson a säi Finanzminister Rishi Sunak verhänken. Dat huet e Londoner Regierungsspriecher en Dënschdeg bekannt ginn. D'Oppositioun huet direkt de Récktrëtt vum Johnson gefuerdert.

Virdrun hat d'Londoner Police matgedeelt, datt insgesamt 50 Protokoller am Zesummenhang mat der sougenannter "Partygate"-Affär verschéckt goufen respektiv an der Virbereedung wären. Bei de "Partygate"-Ermëttlunge geet et ëm Partyen am Regierungssëtz, bei deenen d'Corona-Mesuren net solle respektéiert gi sinn.

