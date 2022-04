Bei engem Fallschiermsprong aus méi wéi 4.000 Meter Héicht huet sech de Fallschierm verfaangen an d'Sportlerin ass mat 200 km/h op de Buedem geknuppt.

Wéi duerch e Wonner huet d'Parachutistin Jordan Hatmaker d'Horrorchute aus méi wéi 4.000 Meter Héicht iwwerlieft.

Hire Fallschierm huet sech wärend dem Sprong iwwert Suffolk am Bundesstaat Virginia ëm hiert Been gewéckelt an och de Reserve-Schierm huet versot. Wéi déi 35 Joer jonk Fra op de Buedem geknuppt ass, war si bei vollem Bewosstsinn.

Duerch den Opprall huet si sech Bréch un der Wirbelsail an um lénke Been zougezunn. 25 Deeg huet si missen am Spidol bleiwen a konnt no dräi Méint erëm lafen.