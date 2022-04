Nom Rendezvous mam russesche President Wladimir Putin a senger Residenz zu Nowo-Ogarjowo gëtt et vill Kritik vun der politescher Konkurrenz.

Och fir Kreml-Experte war dës Visitt kee Succès. Eis Auslandskorrespondentin Anja Gorge huet mam Innsbrucker Universitéitsprofesser fir Politikwëssenschaft a Russland-Expert Gerhard Mangott iwwer dës Rees geschwat.

Korrespondenz aus Éisträich/Reportage Anja Gorge

Den international renomméierte Russland-Expert Gerhard Mangott gesäit d'Visitt vum Karl Nehammer beim russesche President Putin dës Woch ganz kritesch. An engem Telefonsinterview mat RTL seet hien zwar, dass zum Gléck keng Fotoen oder Filmer gemaach goufen, déi als Propaganda a Russland kéinte benotzt ginn, awer et wier vun Ufank u kee positiven Effekt ze erwaarde gewiescht.

"Die Aussichten dafür waren von Anfang an äußerst gering bis gar nicht vorhanden. Der Kanzler selbst sprach von einer Risikomission und niedrigen Erwartungen. Die Frage ist nur, warum wurde die Reise dann durchgeführt? Er hätte das alles auch telefonisch kommunizieren können, wie es Macron oder Scholz in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben. So hat er auf der einen Seite nichts erreicht, auf der anderen Seite hat er als erster EU-Regierungschef seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine Putin persönlich getroffen. Und auch ohne Bilder haben die Staatsnachrichten davon berichtet, dass es dieses Treffen gab, um zu dokumentieren, dass Putin keineswegs isoliert sei international, sondern dass sogar ein EU-Regierungschef zu ihm fährt. Also man hat nichts erreicht, aber dafür Putin einen Gefallen getan und überdies haben auch viele osteuropäische Staaten die Reise kritisiert, weil sie seit Jahren schon Misstrauen gegenüber Österreich haben als einem angeblichen trojanisches Pferd Russlands in der Europäischen Union.", esou de Gerhard Mangott, Professer fir Politikwëssenschaft zu Innsbruck.

Vill Kritik krut den Nehammer och vun den Oppositiounsparteien. D'Gespréich hätt eng Chance kënne sinn, par konter hätt et keng Resultater bruecht, kee Waffestëllstand, keng humanitär Korridoren, sou d'SPÖ. D'FPÖ ënnerstellt dem Bundeskanzler, sech wëllen ze profiléieren, fir vun der aktueller Innenpolitik ofzelenken.

Op enger Pressekonferenz huet de Karl Nehammer betount, et wier him wichteg gewiescht, de Putin mat den "Fakten vum Krich" ze konfrontéieren. Et wier deemno kee frëndschaftleche Besuch gewiescht.

Dës Visitt huet, sou den Expert, der Ukrain an dem Westen deemno iwwerhaapt näischt bruecht. Op d'Fro, wéi et weidergoe wäert, mengt den Universitéitsprofesser Mangott:

"Eine weitere Runde von Gesprächen zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation wird es sicherlich geben, aber das werden keine Friedensverhandlungen sein, denn im Augenblick sind beide Seiten noch davon überzeugt, diesen Konflikt militärisch gewinnen zu können und sind daher jetzt nicht bereit, Zugeständnisse zu machen. Weder die russische, noch die ukrainische Seite. Erst wenn eine Seite militärisch in eine Zwangslage gerät oder beide Seiten militärisch erschöpft sind, dann ist eine solche Verhandlungslösung durchaus möglich."

De Bundespresident Alexander Van der Bellen huet sech an Tëschenzäit ageschalt a verlaangt weider Detailer vum Kanzler Karl Nehammer.