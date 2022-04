Dat Urteel huet Konsequenze fir d’Wierk vun Diddeleng, well d’Wierk Produiten aus der Belsch kritt.

An enger Debatt an der Chamber virun zwou Woche konnt de Wirtschaftsminister Franz Fayot aus Confidentialitéits-Grënn näischt iwwert eventuell, wann och onprobabel Repreneure fir de Site vun Diddeleng soen. D’lescht Joer hunn nach 220 Leit bei Liberty Steel zu Diddeleng geschafft, mee den CSV-Deputéierte Laurent Mosar war virun 2 Wochen dovunner ausgaangen, datt et der schonn net méi esou vill sinn.

De brittesche Stolgrupp ass zanter leschtem Joer a grousse finanzielle Schwieregkeeten.