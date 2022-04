Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj begréisst sengem amerikaneschen Homolog seng "richteg Wierder", déi d'Saach beim Numm géifen nennen.

Den Joe Biden huet en Dënschdeg an enger Ried am Iowa Russland eng éischte Kéier reprochéiert, fir e Genozid an der Ukrain verantwortlech ze sinn. Aner politesch Leader an Experten evitéieren deen Terme nach.

Völkermord an der Ukrain? Reportage Claude Zeimetz

Dorënner de franséische President Emmanuel Macron, dee e Mëttwoch de Moien op France 2 gesot huet, déi russesch Arméi hätt Krichsverbriechen an der Ukrain begaangen, mä hie wier sech net sécher, ob eng verbal Eskalatioun der Saach géif déngen. De polnesche President Duda sengersäits hat no de grujelege Biller zu Butscha scho gemengt, e Genozid an der Ukrain wier "schwéier ze leegnen". Och verschidde Rechtsexperte gesinn an der Belagerung vu Mariupol Indicen duerfir. Ma nach bleiwen déi meescht virsiichteg mam juristeschen Terme Vëlkermord, deem säin Noweis och ganz opwänneg ass.

Den Joe Biden bleift och bei senger Aschätzung. Um Tarmac vum International Airport zu des Moines sot de President no senger Ried, et géif ëmmer méi Beweiser fir e Genozid an der Ukrain. De Wladimir Putin géif probéieren, d'Iddi auszeradéieren, fir iwwerhaapt kënnen Ukrainer ze sinn.

Um Enn missten d'Juristen tranchéieren.

Den Terme Genozid gouf vun engem juristesche Point de Vue hier eng éischte Kéier am Kontext vun den Nürnberger Prozesser benotzt fir d'Exterminatioun vun de Judden an ass zanter 1948 feste Bestanddeel vum Internationalen Droit. Dem Artikel II vun der UN-Antivëlkermordkonventioun no bezeechent den Terme Handlungen, déi dorobber ofzilen, "eng national, ethnesch, rassesch oder reliéis Grupp ganz oder deelweis zerstéieren ze wëllen". Ënnert anerem de Mord un den Tutsi am Ruanda an de Massaker vu Srebenica a Bosnien sinn offiziell als Genozid vun de Vereenten Natiounen unerkannt ginn.

Den Joe Biden war u sech an den Iowa gereest, fir iwwert d'Efforte géint déi héchst Inflatioun an den USA zanter 40 Joer ze schwätzen a sot dunn, de Familljen hire Budget, ob ee seng Tankfëllung ka bezuelen oder net, dierft net dovunner ofhänken, ob en Diktator op der anerer Säit vun der Welt e Krich erkläert an e Genozid bedreift.

Et ass net fir d'éischt, datt den amerikanesche President Joe Biden de Wladimir Putin an der Ëffentlechkeet frontal attackéiert. No senger Deklaratioun a Polen "dëse Mann dierf net bleiwen", hat d'Wäisst Haus misste kloerstellen, datt d'USA kee Muechtwiessel vu Russland fuerderen. D'Ukrain begréisst wéi gesot deen haarde Langage. Et wier een dankbar fir déi amerikanesch Ënnerstëtzung bis elo, sou de President Selesnkyj, deen anengems nach emol vun der Geleeënheet profitéiert huet, fir op en neits méi haart Waffen ze fuerderen.