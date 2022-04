Déi lescht Deeg hat et esou vill gereent, datt et an der Regioun un der Ostküst vu Südafrika zu schwéieren Iwwerschwemmungen an Äerdrutscher komm ass.

A Südafrika ass d'Zuel vun den Doudegen duerch déi uerg Iwwerschwemmungen op iwwer 250 Leit geklommen. Bis en Dënschdeg den Owend wären am Groussraum Durban ronn 253 Doudeger a Läichenhale bruecht ginn, sou d'Gesondheetsministerin vun der Provënz KwaZulu-Natal, Nomagugu Simelane-Zulu, e Mëttwoch.

An der Hafestad Durban an de Gebidder ronderëm goufen den Autoritéiten no iwwer 2.000 Haiser a 4.000 Hütte beschiedegt. Am Township Clermont gouf eng Kierch komplett zerstéiert, véier Kanner goufe vun enger Mauer erschloen.

Duerch d'Iwwerschwemmunge sinn och Brécken zu Durban an de Koup gefall. De gréissten Hafen an Afrika huet d'Aarbecht misse stoppen. Autoe goufe vun de Waassermasse matgerappt an d'Waasser stoung esou héich an de Stroossen, datt nëmmen nach d'Spëtzt vun de Stroosseluuchten aus dem Waasser gekuckt hunn.

An der Regioun huet et esou vill gereent wéi zanter 60 Joer net méi gereent. An Deeler vu KwaZulu-Natal si bannent 48 Stonnen iwwer 450 Millimeter Reen op der Quadratmeter gefall, dat huet d'Meteorologin Tawana Dipuo vum südafrikanesche Wiederdéngscht matgedeelt. Dat ass bal d'Hallschent vum Reen, dee soss an engem Joer zu Durban fält. Eréischt vun e Mëttwoch u soll d'Wieder besser ginn.