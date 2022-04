Am Norde vu Spuenien ass d'Police op eng Cannabis-Plantage mat 415.000 Planze gestouss. De Maartwäert gëtt op 30 Milliounen Euro geschat.

Op 11 Felder zu Artajona an Olite an der Géigend vu Pamplona goufe Cannabis-Planzen ugebaut. Déi 67 Hektar grouss Anlag zielt 415.000 Planzen. Dëst ass déi gréisst Cannabis-Plantage, déi jee an Europa entdeckt gouf, heescht et vun der Guardia Civil an der spuenescher Police. De Maartwäert vun de Planze läit bei 30 Milliounen Euro.

An enger grousser Hal sollten d'Planze gedréchent ginn, wou se da weider sollten a Länner wéi d'Schwäiz oder Italien verkaf ginn. Do wiere se dann zu Drëpse mam Wierkstoff Cannabidiol (CBD) oder anere Produite weiderveraarbecht ginn. No der Weiderveraarbechtung hätten d'Planzen deemno e Wäert vun iwwer 100 Milliounen Euro gehat.

Operación conjunta con @guardiacivil: desmantelamos la mayor plantación de cáñamo industrial de Europa destinada al tráfico de drogas. 415.000 plantas, 87.500kg cogollos. Compañero fuera de servicio descubrió uno de los cultivos y comenzó la investigación #BuenTrabajo #cannabis pic.twitter.com/BW2U1hcqF8 — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) April 13, 2022

Ufanks hätt de Bedreiwer vun der Plantage nach behaapt, d'Produktioun wier fir "industriell Zwecker" bestëmmt, soten d'Ermëttler. A Spuenien ass den Ubau vu Cannabis nämlech legal fir industriell oder pharmazeutesch Zwecker mat Autorisatioun. D'Ëmwandlung an CBD oder aner Produiten ass dogéint illegal.

Dräi Verdächteger goufe wéinst Verdacht op illegal Geschäfter festgeholl.

Spuenien ass ee vun de gréisste Cannabis-Produzenten an Europa. Wéi et vun der EBDD heescht, ginn an dësem Land bal d'Hallschent vun alle Cannabis-Planzen an der EU saiséiert. Eleng zejoert goufen iwwer 2,3 Millioune Cannabis-Planzen beschlagnaamt, heescht et aus dem Inneministère zu Madrid. Dat ass dräi Mol esou vill wéi nach am Joer 2016.