Wéi den David Amess am Südoste vun England mat Wieler schwätze wollt, stécht de 26 Joer alen Ali Harbi Ali e puer Mol op en an. Lo muss hien an de Prisong.

Sechs Méint no der Ermordung vum britteschen Deputéierten David Amess ass en Unhänger vun der Dschihadistemiliz Islamesche Staat wéinst der Dot zu liewenslaangem Prisong verurteelt ginn. De Mord hätt sech géint "d'Häerz vun eiser Demokratie" geriicht, sot de Riichter zu London bei der Verkënnegung vun der Strof. De 26 Joer alen Täter géing dohier d'Héchststrof ouni Méiglechkeet op eng virzäiteg Entloossung verdéngen.

Am Prozess hat den Ugeklote kee Regret gewisen. Den Ermëttlungen no huet hien den Deputéierten am Oktober d'lescht Joer wärend engem Rendez-vous mat sengem Walkrees mat sëllege Messerstéch ëmbruecht, well den David Amess am Parlament 2014 an 2015 fir Loftattacken a Syrien gestëmmt hat.

De Parquet huet den Ali Harbi Ali am Prozess als "fanateschen islamisteschen Terrorist" bezeechent. Der Enquête no huet hien de leschte Summer méintlaang e Messer mat sech gedroen, wärend hie méiglech Attentatziler ausspionéiert huet. Am Internet soll hie Recherchen zu enger Partie Deputéierten aus dem Parlament gemaach hunn. Liewenslaange Prisong ouni d'Méiglechkeet op eng virzäiteg Entloossung gëtt a Groussbritannien nëmme seele verhänkt.