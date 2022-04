Bei enger Schéisserei am Staddeel Brooklyn goufen en Dënschdeg 23 Leit blesséiert. Ee Verdächtege gouf an deem Zesummenhang festgeholl.

Am Quartier Brooklyn hat e Mann en Dënschdeg de Moie wärend der sougenannter "Rushhour" e Kanister am Metro opgemaach, aus deem Damp komm ass. Duerno soll hien direkt ugefaangen hunn, ëm sech ze schéissen. Leschten Informatiounen no goufen 23 Persoune blesséiert, 10 Mënsche goufe vu Kugele getraff.

Een Dag méi spéit huet d'Police zu New York en 62 Joer ale Mann festgeholl. Vun offizieller Säit heescht et, iwwert d'Motiv vum presuméierten Täter wär nach näischt gewosst. Hie soll am Ganzen 33 Schëss ofginn hunn.