Greenpeace Lëtzebuerg hätt gäre méi Informatiounen iwwer Problemer an der Atomzentral zu Cattenom.

Enn Mäerz war matgedeelt ginn, dass de Reakter 3 zu Cattenom ausgemaach gouf, fir ze kucken ob et hei Rëss gëtt. Verschidde Medie mellen, dass dës Rëss an de Leitunge vum Killsystem antëscht confirméiert gi wieren. Schold un de Schied wier d'Korrosioun.

Allerdéngs huet weder EDF, d‘Firma déi Cattenom exploitéiert, nach déi national Sécherheetsautoritéit a Frankräich ASN bis ewell Informatiounen dozou erausginn.

An dat, obschonn ënnert anerem de Lëtzebuerger Staat Clarificatioune bei der ASN gefrot huet. Greenpeace Lëtzebuerg fuerdert déi Lëtzebuerger an déi däitsch Regierung dowéinst op, dréngend an där Saach aktiv ze ginn an erauszefannen, wat genee do lass ass.