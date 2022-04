Op engem brutale Video vun engem Policeasaz zu Grand Rapids sinn déi lescht Momenter am Liewe vun engem jonken Afroamerikaner ze gesinn.

De Virfall geet op de 4. Abrëll zeréck. Bei enger Verkéierskontroll am US-Bundesstaat Michigan gouf de 26 Joer ale Patrick Lyoya wéinst engem Problem mat sengem Nummereschëld ugehalen, heescht et vun der Police. Op enger Pressekonferenz hat d'Police Videomaterial vum Asaz publizéiert.

An engem vun de Videoe war ze gesinn, wéi ee wäisse Polizist sech op de Réck vum Patrick Lyoya geluecht huet an him an him aus dëser Positioun an de Kapp geschoss huet. Wéi et heescht, wier de 26 Joer ale Mann net arméiert gewiescht.

© BILL PUGLIANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Virun den déidleche Schëss hat de jonken Afroamerikaner probéiert ze flüchten, ier béid Männer sech wuel ëm den Elektro-Taser vum Polizist gestridden hunn. De Beamten, deen déi déidlech Schëss ofginn huet, ass suspendéiert ginn an et leeft eng Policeenquête dozou, ob Plainte géint de Polizist soll gemaach ginn.

No der Verëffentlechung vum Video goufen et zu Grand Rapids déi éischt Protester géint Policegewalt. Scho virun zwee Joer hat den Doud vum Afroamerikaner George Floyd fir Protester gesuergt. Am 8 Minutten a 46 Sekonne laange Video war deemools ze gesinn, wéi ee wäisse Polizist op him geknéit huet an him esou d'Otemweeër ofgeschnidden huet. Den George Floyd ass um Buedem gestuerwen, de verantwortleche Polizist Derek Chauvin gouf wéinst Mord zu 22,5 Joer Prisong verurteelt.