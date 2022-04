A Frankräich ass den nächste Mëttwoch virum zweeten Tour en Duell tëscht dem Emmanuel Macron a senger Géignerin Marine Le Pen op der Tëlee.

Medieberichter no wollt France 2-Journalistin Anne-Sophie Lapix als Moderatorin fir den Debat designéieren. Allerdéngs hunn d’Le Pen an de Macron refuséiert, well d’Anne-Sophie Lapix hinnen ze kritesch wier. Fir d’Le Pen soll se souguer ze "feindlech" hir géigeniwwer sinn.

Lo soll d’Léa Salamé fir France 2 un der Moderatioun deelhuelen. Nieft hier wäert fir TF1 de Gilles Bouelau mat moderéieren.

D’Zeitung Libération schreift: E schéint Beispill vun enger Campagne, wou Kandidaten hir Exigenzen duerchsetzen zum Nodeel vum demokrateschen Debat.

