E Mann aus Nordrhein-Westfalen soll en 69 Joer ale Bekannten iwwer Deeg psychesch a kierperlech mësshandelt an zu engem Selbstmordversuch gezwongen hunn.

Wéi de Parquet an d'Police vu Paderborn a Bielefeld mellen, wier de Versuch duerch d'Agräife vun engem zoufällege Passant gescheitert sinn. De Verdächtegen ass aktuell an engem psychiatresche Fachspidol.

D'Enquêteure werfen dem Mann e sougenannte versichte Mord a Mattäterschaft vir a ginn dobäi vun "Gier" als Motiv aus. Aktuell gëtt och iwwerpréift, ob den 43 Joer alen Täter fir eng änlech Dot responsabel kéint sinn. Dobäi geet et ëm e 77 Joer ale Mann, deen e Suicide-Versuch mat liewensgeféierleche Blessuren iwwerlieft huet. Och weider Affer kéint een net ausschléissen.

Wéi d'Ermëttler mellen, hätt dat 69 Joer aalt Affer aus Iserlohn den Täter virun zwee Joer iwwert en Dating-Site kennegeléiert an zanterhier platonesche frëndschaftleche Kontakt mat him gefleegt, dee virun allem aus Uriff bestanen huet. Deemno hätt den 49 Joer ale Mann mat der Zäit och d'Reegele vu finanziellen Ugeleeënheeten iwwerholl.

Ufank Mäerz soll dee méi jonke Mann säi Bekannten an deem senger Wunneng besicht hunn an zwee Deeg laang esou drangsaléiert hunn, datt dëse keng kloer Decisioune méi huele konnt a sech den Uweisunge vu sengem Ënnerdrécker gefüügt huet. Rieds war ënnert anerem vu Schléi, Erniddregungen an dem Refus vu Medikamenter. Eegenen Aussoen no hätt d'Affer um Enn fräiwëlleg zougestëmmt, en Testament en Faveur vum Täter opzesetzen a sech selwer ëmzebréngen.

De 5. Mäerz wier et dann effektiv zu engem Selbstmord-Versuch an engem Bësch komm, bei deem och de Verdächtegen dobäi war. Deemno gouf e Passant op déi zwee Männer am geparkten Auto opmierksam an huet de staark geschwächten Zoustand vun deem eelere Mann bemierkt. Hien huet de Rettungsdéngscht geruff, wat de Beschëllegten nach verhënnere wollt, an deem hie betount huet, datt et sengem Bekannte gutt géing goen. Dëse koum awer an d'Klinik.

Hiweiser op e Verbrieche wieren allerdéngs eréischt e puer Deeg méi spéit opkomm, wéi den 69 Joer ale Mann wärend sengem Openthalt am Spidol vun de Virgäng erzielt huet. Den 10. Mäerz gouf de Verdächtege festgeholl a koum an Untersuchungshaft. Well sech méi spéit Hiweiser op "psychesch Opfällegkeeten" erginn hätten, wier hien antëscht an eng Psychiatrie komm.

Och beim Fall vum 77 Joer ale Mann, hätten d'Männer sech iwwert en Dating-Site kennegeléiert. No enger éischter verléifter Phas wier och hien ëmmer méi aggressiv ënner Drock gesat ginn. Esou hätt hie gréisser Zommen un de Verdächtege bezuelt an hien als Tutelle an Ierwen agedroen. Am Februar hätt och hien da probéiert, sech ëmzebréngen, konnt awer nach rechtzäiteg fonnt ginn.