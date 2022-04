Wat ass genee mat der "Moskwa", dem gréisste russesche Krichsschëff, an der Nuecht am Schwaarze Mier geschitt?

Fest steet, dass et Explosiounen u Bord gouf, dass et a Brand gerode war an dass ronn 500 Mann Equipage hu missen evakuéiert ginn. De Kreml allerdéngs behaapt, et wier net ënnergaangen. D’Ukrain feiert de Virfall virun der Côte vun Odessa als Victoire.

D’Ukrain behaapt d’Moskwa, dat russescht Flaggschëff vun der Schwaarzmierflott, mat zwou Neptun-Rakéite getraff ze hunn. Dat ass awer net confirméiert. En Donneschdeg de Mëtteg huet d’Ukrain behaapt, d’Krichsschëff wier souguer elo ënnergaangen. Och dat ass net confirméiert – dem Pentagon no wier et schwéier beschiedegt an an Direktioun Krim ënnerwee. Dem Kreml no wier duerch e Brand u Bord Munitioun explodéiert. Egal wéi ass et eng moralesch Victoire fir d’Ukrain, dass dat drëttgréisste Schëff an der ganzer Flott vum Feind net méi operationell ass. An och nach op deem Dag wou zu Kiew en Timber erauskënnt, wou et drop ass. Vun der Moskwa aus goufen an den éischten Deeg vum Krich ukrainesch Zaldoten opgefuerdert eng Insel z’iwwerloossen. Si solle sech ewech maachen, hat en ukraineschen Zaldot dem Kapitän vun der Moskwa deemools geäntwert.

Den ukrainesche Grenzschutz huet um Donneschdeg och erëm d’Kontroll iwwerholl iwwert d’Grenziwwergäng op der ukrainescher Säit an d’Nopeschland Belarus. Déi Biller, déi d’Leit dréie vum klenge Grenzhaischen an der Géigend ronderëm an der muttwëlleger Zerstéierung ënnert de russesche Besatzungstruppen hunn zu Roserei an de soziale Medien an der Ukrain gefouert.

Iwwerall wou de Militär, dee vum Kreml geschéckt gouf, passéiert ass, oder sech och méi laang opgehalen huet, ginn d’Ukrainer Zeie vu blannem Vandalismus. A kaum engem Fall iwwerhaapt kéint Rieds goe vu strategeschen Ziler, sou d’Autoritéiten an der Geeschterstad Marinka, no un der Front am Oste vum Land. Villméi wiere systematesch Schoulen, Spideeler, Kierchen a Residenzbléck vun Ziviliste viséiert ginn.

Och zu Tschernihiw, am Nordoste vun der Haaptstad Kiew, si kaum nach Infrastrukturen ze gebrauchen. Un e Käschtepunkt vun engem Neiopbau ass den Ament nach guer net ze denken. Prioritéit huet elo d’Ewechbotze vu Minnen.

Volodymyr VASILIEVIC, 77 Joer alen Awunner vun Tschernihiw: "D’Schluecht ronderëm Tschernihiw war grausam. Mir wore 6 Wochen am Keller, ouni Stroum, ouni Luucht. Näischt. An et war kal."

Och zu Lyssytchansk, am Oste vun der Ukrain, am Oblast Luhansk, sëtzen Awunner aus engem grousse Komplex mat Appartementer de gréissten Deel vun der Zäit an de Kelleren - zanter iwwert engem Mount elo – eraus geet et just tëschent de Bombardementer. Déif ënnert dem Buedem a fir net ze resignéieren, gi souguer Gebuertsdeeg gefeiert, wéi wa schonn alles ausgestane wier.