D'Anne Wang lieft a schafft an der Milliounemetropol Shanghai, déi aktuell wéinst héije Covidzuelen an e komplette Lockdown gesat gouf.

Leit, déi an Masse-Quarantäne-Lager hausen, Kanner, déi vun hiren Eltere getrennt ginn a ganz Familljen, déi keen Iessen hunn. All dat ass grad Realitéit zu Shanghai, der räichster Stad a China, eng Realitéit, déi verstéiert. An trotzdeem ass näischt dovunner fir Leit, déi an der chinesescher Metropol wunnen, wierklech e Schock. Et ass just ganz einfach en Beweis dofir, wéi konsequent an deelweis stuer déi chinesesch Regierung ass, mengt eis Korrespondentin zu Shanghai Anne Wang.

Lockdown zu Shanghai / En Erfarungsbericht vum Anne Wang

Zanter dem 1. Abrëll dierf zu Shanghai kee méi vun de ronn 26 Millioune Mënsche virun d'Dier. Obwuel mir all am nämmlechte Boot setzen, huet jidderee säin eegent Lockdown-Erliefnis.

© Anne Wang

Mäin Alldag besteet aus engem PCR oder engem Antigen-Test pro Dag, heiansdo béides. Den Rescht vum Dag maachen ech mer Suergen ëm meng Test-Resultater. Obwuel ech zanter knapp zwou Woche kee Kontakt méi zu engem anere Mënsch hat, ginn ech d’Suergen ni lass. Sou wéi déi meescht hunn ech keng Angscht virum Covid selwer, mä, dass kee weess, wat mat der geschitt, wann s de et kriss. D'Gefill am Limbo ze hänken, stresst eis alleguer.

Engersäits kenne ech Leit, déi trotz widderhuelten negative PCR-Tester a Quarantän-Hoteller baussent Shanghai geschéckt gi sinn, well se e Risikokontakt gehat sollen hunn. Anerersäits gi Leit, déi positiv getest ginn, an alen Haiser sëtze gelooss, wou se sech d’Kiche mat anere Familljen deelen. Kee weess, firwat deen ee positive Fall an e Massen-Quarantän-Lager gestach gëtt, mä en aneren an en 3-Stäre-Hotel dierf. Et gëtt wéineg bis keng Transparenz, wat d’Decisiounen ugeet a mech beschläicht lues a lues d’Gefill, dass d'Leit, déi d'Kontroll sollen hunn, genee dat net hunn, Kontroll iwwert d’Lag.

© Anne Wang

Besonnesch fir Leit, déi zanter iwwer 20 Deeg doheem agespaart sinn, gëtt et ëmmer méi schwéier auszehalen. Liewensmëttel vum Staat ginn, wann iwwerhaapt sporadesch un d’Dier bruecht. Eng Ratioun besteet dobäi meeschtens just aus e bësse Geméis a wann ee Chance huet, e bëssen Fleesch a Räis. Waasser gëtt et net, amplaz gëtt eis recommandéiert, selwer Krunnewaasser ze distilléieren. Duerch Gruppe-Bestellungen organiséiere sech Appartementshaiser ënnert sech, fir un Iessen ze kommen.

© Anne Wang

Ech hunn Chance a konnt mech virum Lockdown mat den néidegste Saachen andecken. An awer géing ech mech iwwert e bësse frëscht Uebst freeën. Ech hu geléiert, och déi klengste Saache méi ze schätzen. Meng gréisste Suerg ass d’Ongewëssheet. Et weess een ni, wat den nächsten Dag geschitt. An de Chat-Gruppe mierken ech, dass sech virun allem gebierteg Chinese vun der Regierung am Stach gelooss fillen. Et hätt kee geduecht, dass et an enger Stad wéi Shanghai jeemools sou wäit géing kommen, dass d’Leit net genuch Waasser an Iessen hunn.

© Anne Wang

Fir vill war de Lockdown just eng Saach vun der Zäit. Mat der Infektiounshausse gouf et an aler 0-Covid-Manière keng aner Méiglechkeet, fir d’Regierung weiderzefueren. Ech kann net soen, dass ech vill Decisioune vun der Regierung hei ënnerstëtzen, mä eppes muss een hinne loossen: wat si sech an de Kapp setzen, gëtt och gemaach. An awer schénge mir eis op en Tournant hinzesteieren. Trotz alle Mesurë bleiwen d’Infektiounen zu Shanghai op Héchstniveau. Den Omikron gëtt sech net geschloen.

© Anne Wang

No antëscht op d'mannst zwou Wochen Lockdown kënnt, lues a lues Onrou an der Stad op. Ganz Gebaier sinn am Streik a refuséieren, sech testen ze loossen, bis et en klore Plang gëtt. D’Regierung steet ënner Drock, de Leit hir Fräiheet zréckzeginn, mä an engems un hirem 0-Covid-Verspriechen festzehalen. D’Fro déi bleift ass: wat ass hinne méi wichteg?