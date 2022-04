Medezinner befaasse sech den Ament mat engem medezinesche Rätsel. Bei iwwer 100 Schüler a Mataarbechter vun der Colonia Highschool gouf en Tumor nogewisen.

Ugefaangen huet alles mat engem Facebook-Post vum Al Lupiano. Bei senger Fra gouf am August 2021 e Gehiertumor festgestallt. Dat skurrilt un där Saach: 22 Joer virdru gouf bei him genau dee selwechten Tumor diagnostizéiert. Kuerz Zäit méi spéit hunn Doktere bei senger Schwëster och en Akustikusneurinom fonnt. Rengen Zoufall?

No enger Partie Recherchen ass den Al Lupiano op e Fall vun zwou Schwëstere gestouss, déi bannent engem Zäitraum vun 8 Deeg allen zwee un engem Gehiertumor erkrankt sinn. Dat komescht un där Saach: alleguerten déi betraffe Leit sinn zu Woodbridge an d'Colonia Highschool gaangen.

No sengem Opruff an de soziale Medien hu sech 103 Persoune bei him gemellt, deenen et selwecht gaangen ass. Jidderee vun hinnen hat e Gehiertumor. Nach méi skurril: déi Concernéiert waren alleguerte Schüler vun der Colonia Highschool oder hunn do geschafft. Déi meescht vun hinne waren tëscht 1975 an 2000 an där Schoul.

Fir ze kucken, ob hei en eeschte Problem virläit, huet den Al Lupiano Neurologen an de Buergermeeschter vu Woodbrige kontaktéiert. Et géing een där Saach elo op de Grond goen, sou de Buergermeeschter John McCormac, mellt "Mirror". Ëm d'Ouschterzäit soll den Terrain vun der Schoul ënnersicht ginn.