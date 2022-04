D'Zuel vun de Wieder- an Iwwerschwemmungsaffer a Südafrika ass op bal 400 geklommen.

Duerch déi déidlech Stierm an der Küsteregioun ronderëm Durban wären op d'mannst 395 Mënsche gestuerwen, dat hunn d'Autoritéiten e Freideg matgedeelt.

D'Rettungsekippen hunn iwwerdeems hir Aarbecht nach emol intensivéiert, well nach ëmmer ginn Dosende Mënsche vermësst.

Déi extrem Wiederverhältnisser haten de leschte Weekend ugefaangen. Meteorologen no sinn an der Küsteprovënz KwaZulu-Natal eleng bannent 48 Stonnen iwwer 450 Milliliter Reen op de Metercarré gefall an domadder bal d'Hallschent vun deem wat soss an engem ganze Joer fält. De ville Reen, deen iwwer Deeg ugehalen, huet am Groussraum Durban fir uerg Iwwerschwemmungen an Äerdrutscher gesuergt. D'Regierung hat den Noutstand ausgeruff.