Et gëtt geschat, dass 35 Mënsche virun der Küst ëm d'Liewe komm sinn.

Well de Grupp op engem klengen Holzboot ënnerwee war, rechent déi International Organisatioun fir Migratioun domat, dass d'Leit all erdronk sinn. Wéi hiert Boot ënnergaangen ass, hate si keng Rettungsméiglechkeete wéi Rettungswesten u Bord.

Bis ewell konnte 6 Doudeger am Mëttelmier fonnt ginn, weider 29 Persoune gi vermësst.

Ëmmer nees kënnt et zu esou tragesche Virfäll am Mëttelmier. Libyen ass eent vun de wichtegsten Transitlänner fir Leit, déi iwwer d'Mëttelmier wëllen an Europa kommen.