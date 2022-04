Den Emmanuel Macron huet eng "gréng Presidentschaft" ugekënnegt, sollt hien nach emol gewielt ginn.

Dat sot hie bei engem Walkampfoptrëtt zu Marseilles. De Klimaschutz wier de "Kampf vum Joerhonnert", deen all d'Beräicher vun der Politik, mee och vum Liewe géing betreffen. Weider huet et vum Macron geheescht, "Frankräich kéint déi grouss Natioun vun der Ökologie ginn".

Domadder wéilt hie sech an der Stéchwal vum 24. Abrëll, also nächste Sonndeg, géint déi riets Politikerin Marine Le Pen behaapten. Sondagen no gëtt sech den Ament erwaart, dass eng ganz Partie Leit a Frankräich guer net wäerte wiele goen, well si mat béide Kandidaten net zefridde sinn. Virun allem vun de jonke Generatioune koum vill Kritik. Nodeems Studenten d'lescht Woch Unie blockéiert haten, si weider Blockagë fir déi nächst Woch geplangt.