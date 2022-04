Wärend der traditioneller Ouschtersmass zu Roum huet de Pontifex d'international Gemeinschaft opgeruff, sech fir de Fridden an der Ukrain anzesetzen.

Et war den Appell, opzehalen, d'Muskele spillen ze loossen, wärenddeem Mënsche leiden. D'Ukrain hätt "duerch d'Gewalt an d'Zerstéierung vum grausamen a sënnlose Krich, an déi se eragezu gouf, immens vill gelidden".

Gläichzäiteg huet de Poopst och vun Zeeche geschwat, déi Courage maache géingen. A ganz Europa hätte vill Familljen a Gemeinschafte Flüchtlingen opgeholl. Dës Dote vun Nächsteléift wieren e Seege fir eis Gesellschaft, déi duerch "sou vill Egoismus an Individualismus verkomm wier", huet de Pontifex ënnerstrach.

E Freideg op Karfreideg hat de Poopst bei der traditioneller Kräizwee-Prozessioun fir Fridden an der Welt gebiet. Fir ee Geste gouf et allerdéngs Kritik vun ukrainesche Vertrieder. Jeeweils eng Fra aus der Ukrain an aus Russland hunn zesummen d'Kräiz bei der virleschter Statioun vum Kräizwee gedroen.