A Schweden goufen et scho rëm Konfrontatiounen no enger Versammlung vum ultrarietse Grupp "Stram Kurs".

Zu Malmö am Süde vum Land wieren an der ënnert anerem e Bus, en Auto an eng Partie Dreckskëschten a Brand gesat ginn, huet d'Police um Sonndeg matgedeelt. Et goufen divers Plaintë wéinst Vandalismus gemaach.

Ausléiser fir d'Protester war eng Reunioun vum islam- an awanderungsfeindleche Grupp "Stram Kurs vum Politiker an Affekot Rasmus Paludan. Deen am Moment duerch verschidde schweedesch Stied reest an do Versammlungen organiséiert, bei deenen all Kéier ee Koran verbrannt gi soll. Dobäi koum et an enger Rei Stied zu Ausernanersetzungen tëscht der Police an de Géigendemonstranten.

Eigentlech war d'Versammlung vum "Stram Kurs" vun der eigentlech geplangter Plaz beim Landskrona op e Parking an der Groussstad Malmö verluecht ginn, fir Konfrontatiounen ze verhënneren. Trotzdeem koum et a verschiddene Quartiere vun der Stad zu Protester, bei deene mat Steng op Poliziste geheit gouf. Der Spriecherin vun der Police no wier awer kee Beamte blesséiert ginn.