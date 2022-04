Déi tierkesch Arméi huet eng nei Buedem- a Loftoffensiv géint déi verbuede kurdesch Aarbechterpartei PKK am Nordirak lancéiert.

Aus dem Verdeedegungsministère zu Ankara heescht et, et wier eng grouss Zuel vun Terroristen neutraliséiert ginn. Den Asaz géif an den nächste Stonnen an Deeg och nach intensivéiert ginn. Fir Ankara a seng westlech Partner ass d'PKK eng Terrororganisatioun.

Déi tierkesch Arméi attackéiert reegelméisseg an der nordirakescher Regioun Sindschar an an de Bierger un der irakesch-Tierkescher Grenz Formatiounszentren a Militärbasissen vun der kurdescher Miliz.

Bei der aktueller offensiv, geet et Ankara no, drëms eng Attack vun der PKK an der Tierkei ze verhënneren.