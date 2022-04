De russesche Militär huet bannent de leschte 24 Stonnen verschidde Stied an der Ukrain bombardéiert, dorënner och Lviv am Weste vum Land.

Eng Stad, déi bis ewell gréisstendeels vun Attacke verschount blouf. Zu Lviv, wou 4 Missilen ageschloe sinn, koume 7 Persounen ëm d'Liewen.

Eegenen Aussoen no hätt de russesche Militär an der Nuecht op e Méindeg 315 Ziler an der Ukrain attackéiert. D'Behaaptung kann net iwwerpréift ginn. Zu Lviv hu russesch Rakéiten de Betrib vun engem Pneuenhändler zerstéiert, woubäi 4 Persounen ëm d'Liewe koumen. Et war wéi sou dacks e reng zivilt Zil.

Zu Charkiw hunn d'Lokalautoritéiten den Awunner e Méindeg geroden, de ganzen Dag an de Kelleren ze bleiwen. De Beschoss huet sech konstant iwwert de ganzen Dag gezunn. 9 Persoune koumen ëm d'Liewen an op d'mannst 25 goufen der duerch Splitter verwonnt, wéi se dobausse waren.

Keng Stad awer mécht dat duerch, wat Mariupol muss duerchmaachen. D'Affer vun den Artillerie-Attacken ze begruewen, ass ze geféierlech. D'Leit ginn do zougedeckt, wou se ëmkoumen, an de Stroosse vun der Stad. D'Schluecht huet sech ëm d'Asovstal-Stolwierk konzentréiert, wou ukrainesch Spezialunitéiten a Kämpfer vum ultra-nationalisteschen Asov-Regiment sech wéi an enger apokalyptescher Festung verbarrikadéiert hunn an net drun denken opzeginn. All Ultimatum gouf bis ewell versträiche gelooss. Russesch Truppe probéieren zanter Wochen, d'Kontroll ze kréien, mee grad zu Mariupol stousse se op déi verbattertst Resistenz.

De Viktor Medvedchuk, den ukraineschen Oligarch a Putin-Frënd, deen Hausarrest hat wéinst Staatsverrot, sëtzt den Ament zu Kiew a Gefaangenschaft. En huet dem Kreml an engem Videomessage proposéiert, hie géint d'Widderstandskämpfer zu Mariupol auszetauschen.

De Wladimir Putin schwätzt am Kontext vun de Wirtschaftssanktioune vun engem Selbstgol vum Westen. D'Ausso soll virop vu sengem russesche Public gegleeft ginn. Wat en net sot, ass, dass bis ewell 200.000 Leit eleng zu Moskau duerch d'Sanktiounen hir Aarbecht bei westleche Firme verluer hunn. Dat sot de Sergei Sobyanin, de Buergermeeschter vu Moskau um Méindeg.