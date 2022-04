Zu Bréissel stinn elo 14 Leit viru Geriicht, am Zesummenhang mat den Terror-Attacken vum November 2015 zu Paräis, bei deenen 130 Leit ëm d’Liewe koumen.

11 Leit gi beschëllegt direkt un terroristeschen Aktivitéite verwéckelt gewiescht ze sinn. Si sollen d’Attentäter vun deemols gréisstendeels, vun der Belsch aus ënnerstëtzt hunn, beispillsweis andeems se fir si Chauffeur waren, se bei sech wunne gelooss hunn, oder falsch Pabeiere besuergt hunn.

Ee vun den Ugekloten ass den Abid Aberkane, de Cousin vum eenzegen Iwwerliewenden vum Paräisser Terrorkommando Salah Abdeslam.

Vun de 14 Ugeklote wäerten der zwee net selwer viru Geriicht stoen, well een dervun ausgeet, dass si sech dem IS ugeschloss haten, an a Syrien ëmkoumen.