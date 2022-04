China verstäerkt seng Militärpresenz am Südpazifik, westlech Staate weise sech besuergt.

China an d'Salomonen hunn e wäitreechend Sécherheetsofkommes ënnerschriwwen. Dat huet e Spriecher vum chineseschen Ausseministère en Dënschdeg matgedeelt. Wéini a wou d'Ofkommes ënnerschriwwe gouf, ass net gewosst.

China soll an Zukunft d'Erlabnes hunn, mat senger Marinn op de Salomonen Tëschestoppen ze maachen an do logistesch Ënnerstëtzung ze kréien. Chinesesch Zaldote dierfen doriwwer eraus fir d'Sécherheet vum chinesesche Personal an wichtege Projeten op de Salomonen suergen.

Virun allem d'USA an Australien fäerten, datt China eng Militärbase am Südpazifik opmaache kéint. Nach dës Woch reest eng héichrangeg Delegatioun aus dem Wäissen Haus fir Gespréicher op d'Salomonen, et gëtt erwaart, datt et dobäi nieft dem Opmaache vun enger neier US-Ambassade an der Haaptstad Honiara och ëm d'Ofkommes mat China goe wäert.

Am September 2021 haten d'USA, Australien a Groussbritannien d'Bündnis Aukus gegrënnt, dat eng méi enk militäresch Zesummenaarbecht am Pazifik virgesäit. China weist sengersäits all Kritik u sengem Virgoen an der Regioun zréck, et géing sech dobäi ëm eng normal Zesummenaarbecht tëscht onofhängege Staaten handelen.