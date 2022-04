Nodeems uganks Abrëll a Groussbritannien bei 84 Kanner Hepatite diagnostizéiert gouf, wou d'Ursaach onbekannt ass, mellen elo aner Länner änlech Fäll.

Mysteriéis Hepatitt-Infektioune bei Kanner gräifen ëmmer méi ëm sech. Wéi déi europäesch Gesondheetsagence ECDC en Dënschdeg matgedeelt huet, mellen no Groussbritannien elo och Dänemark, Holland, Irland a Spuenien Fäll vu Kanner, déi eng Entzündung vun der Liewer hunn, ouni datt d'Ursaach bekannt ass. Doriwwer eraus ginn et am US-Bundesstaat Alabama néng Verdachtsfäll.

D'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) ënnersicht aktuell 84 Hepatittfäll bei Kanner, déi zënter dem 5. Abrëll a Groussbritannien gemellt goufen. D'WHO rechent domat, datt déi Zuel an den nächsten Deeg nach klamme wäert.

Bei enger Partie vun de Kanner war d'Entzündung esou schlëmm, datt si op eng speziell "Liewerstatioun" verluecht goufen, sechs hunn esouguer missen eng nei Liewer transplantéiert kréien. Déi meeschte Kanner hate kee Féiwer, zu de Symptomer, déi observéiert goufen, ziele Bauchwéi, Duerchfall, sech iwwerginn an d'Gielzecht.

Bis ewell gouf bei de Betraffenen, an éischter Linn Kanner ënner zéng Joer, kee vun de bekannten Erreeger A, B, C, D oder E nogewisen. Déi brittesch Gesondheetsautoritéiten iwwerpréiwen dowéinst, ob en Zesummenhank mam Coronavirus, fréieren Infektiounen oder Ëmweltfacteure besteet. D'ECDC hält aktuell d'Infektioun fir déi probabelst Variant. Fir en Ausbreede vun der Infektioun ze verhënneren, recommandéiere brittesch Gesondheetsexperten, déi "normal" Hygiènesmesuren ze respektéieren, also sech beispillsweis reegelméisseg d'Hänn ze wäschen.