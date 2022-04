An der aktueller Reenzäit sinn déi éischt Méint an Ostafrika méi dréchen ausgefall, wéi ee sech dat erhofft hat. Mat fatale Konsequenzen.

Iwwerdeems a Südafrika huet missen den Noutstand ausgeruff ginn, well bannent 48 Stonnen esou vill Ree gefall ass, wéi soss an engem Joer, huet den Oste vum Land mam Contraire ze kämpfen. Zanter Februar wieren donieft eréischt 4 Prozent vun den dréngend néidegen Hëllefsgelder ukomm, warnt den UN-Welternärungsprogramm WFP en Dënschdeg.

Do virdru sinn an Deeler vu Somalia, Äthiopien a Kenia schonn 3 Reenzäiten ausbliwwen. D'Kris verstäerkt sech nach emol duerch de Krich an der Ukrain.

Am stäerkste betraff ass Somalia, wou et zu enger Hongersnout komme kéint, sollt weiderhin esou wéineg Ree falen an d'humanitär Hëllef ausbleiwen, sou nach WFP. Do kéinten deemno bal 6 Millioune Mënschen op Liewensmëttelhëllef ugewise sinn.

Am Süde vun Äthiopien sinn no der schrooster Dréchent zanter 1981 eng 7,2 Millioune Mënsche betraff, a Kenia brauchen antëscht 3,1 Millioune Mënschen Hëllef a Form vu Liewensmëttel.