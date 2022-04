Den Internationale Wärungsfong geet dervun aus, datt déi weltwäit Ekonomie wéinst dem Krich an der Ukrain dëst Joer just ëm 3,6 Prozent klamme wäert.

De Krich an der Ukrain huet negativ Auswierkungen op déi ganz Weltwirtschaft. Den Internationale Wärungsfong (IWF) huet en Dënschdeg matgedeelt, datt e fir d'Joer 2022 just nach vun engem globale Wuesstem vun 3,6 Prozent ausgeet. Dat sinn 0,8 Prozent manner wéi bei der Prognos vum Januar.

Am meeschte betraff wiere wéineg iwwerraschend déi zwou Konfliktparteien Ukrain a Russland. Déi ukrainesch Wirtschaft wäert ëm 35 Prozent schrumpfen, déi russesch ëm 8,5 Prozent. Datt den BIP vun Russland zréckgeet, géing och un den haarde Sanktioune vum Weste leien.

Mee och aner Länner si betraff, wann och manner schlëmm. D'Prognos fir de Wuesstem am Euroraum gouf vun 3,9 op 2,8 Prozent no ënne revidéiert, déi fir d'USA vu 4,0 op 3,7 Prozent. Den Zäitpunkt vum Krich wier fir déi weltwäit Wirtschaft extrem ongënschteg, well d'Nowéie vun der Corona-Pandemie nach net ganz verschafft sinn.

Den IWF geet och dervun aus, datt de Krich an der Ukrain zu enger längerer Inflatioun féiere wäert. D'Verbraucherpräisser an den Industrienatioune géingen deemno ëm 5,7 Prozent, déi an den Entwécklungs- a Schwellelänner souguer ëm 8,7 Prozent an d'Luucht goen.