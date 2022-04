Spuenesch Autoritéite sollen Dosende Politiker vun der katalanescher Onofhängegkeetsbeweegung iwwerwaacht hunn. Madrid weist d'Virwërf vu sech.

Wéi et en Dënschdeg an engem Rapport vun "Citizen Lab" heescht, sollen d'Handye vun op d'mannst 65 Katalanen, déi sech fir eng Onofhängegkeet vun er Regioun agesat hunn, mat der Iwwerwaachungssoftware "Pegasus" infiltréiert gi sinn. D'Faite sollen op d'Joren 2017-2020 zeréckgoen.

Ënnert de Politiker, déi iwwerwaacht solle gi sinn, ass ënnert anerem den aktuelle katalanesche Regionalpresident Pere Aragonès, déi fréier Regionalpresidente Quim Torra an Artur Mas, a Membere vum katalanesche Parlament a vum Europaparlament. Och katalanesch Aktivisten an Affekote sollen ausspionéiert gi sinn.

"Pegasus" ass eng an Israel entwéckelt Iwwerwaachungssoftware, déi aus der Distanz op Handyen installéiert ka ginn, ouni datt d'Besëtzer vum Telefon dëst mierken. Eng Kéier um Handy installéiert, kënnen Donnéeën a Kommunikatioune gelies ginn an och d'Kamera an de Mikro kënnen onbemierkt ugemaach ginn. Am Oktober 2021 hat de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel an engem Interview mat der "Luxembourg Times" gesot, och zu Lëtzebuerg géif d'Software vum Geheimdéngscht an dem Staatsschutz benotzt ginn. Et wier awer wichteg, datt dës net mëssbraucht gëtt.

A Spuenien ass d'Utilisatioun vun der Software illegal. D'Regierung zu Madrid huet d'Virwërf zeréckgewisen. Eng Regierungsspriecherin sot an enger Reaktioun, Spuenien wier ee Rechtsstaat, "an dem mir net spionéieren a keng Gespréicher ofhéieren, ausser dëst geschitt am Kader vun de Gesetzer". Déi spuenesch Regierung géif dann och bei enger Enquête kooperéieren.

De fréiere katalanesche Regionalpresident Carles Puigdemont, deen zanter 2017 zu Bréissel am Exil lieft, huet gefuerdert, datt juristesch Schrëtter géint déi Responsabel an d'Weeër geleet ginn. D'EU-Kommissioun huet d'Virwërf iwwerdeems "inakzeptabel" genannt.