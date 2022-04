An der Nuecht op en Dënschdeg huet an der Ukrain déi Schluecht ugefaangen, déi een am Fong als Ufank vum Krich erwaart hat: d'Offensiv am Donbass.

Russesch an ukrainesche Militär steet sech op enger Frontlinn vun ongeféier 300 Kilometer géigeniwwer. Observateuren no ass et eng klassesch Panzer-Schluecht wéi aus dem Zweete Weltkrich. De ganzen Dag laang hätt déi russesch Artillerie keng Minutt gepaust a versicht, Schwaachstellen an der ukrainescher Defense ze fannen.

E Méindeg den Owend spéit hat de President Wolodymyr Selenskyj matgedeelt, dass déi Offensiv, déi Russland vun Ufank u virbereet hat, da schlussendlech ugefaangen hätt. Mat Honnerte Schëss d'Minutt gëtt déi russesch Offensiv ofgewiert esou gutt wéi et geet. Et ass eng Material-Schluecht sonnergläichen. En entscheedenden Deel vum russesche Militär ass elo am Oste vun der Ukrain konzentréiert. Den Dënschdeg de Moien dann hunn d'Ukrainer missen d'Uertschaft Kreminna, déi fréier 18.000 Awunner hat, opginn.

Zu Mariupol um Azov-Mier hält de Militär nach ëmmer d'Stolwierk vun Azovstal. Tëscht 1.000 an 2.000 Ziviliste si mat do ënnerdaach komm a verstoppe sech am Labyrinth vun ënnerierdesche Gäng an deem enormen, industrielle Komplex. D'Liewensmëttel gi knapp. D'Kanner leiden ënner dem psychologesche Stress, soen d'Mammen.

Der net-iwwerraschend eesäiteger Analys vum russesche Verdeedegungsminister Sergei Shoigu no wier de Weste Schold, dass de Krich sech kéint an d'Längt zéien. Mat deene Waffeliwwerunge kéint de Regime vu Kiew weiderkämpfen an da géif et ebe méi laang daueren.

Zu New York huet den Uno-Generalsekretär Guterres dann eng 4 Deeg laang Wafferou verlaangt – vun en Donneschdeg bis e Sonndeg mat. Et sinn déi 4 Deeg vum orthodoxen Ouschterfest. D'Aussiicht drop, dass de Message eppes bewierkt, tendéiert zu Null.