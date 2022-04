Duerch en Hiweis huet d'Police an engem Haus véier Läiche fonnt, déi wuel Koppele gewiescht solle sinn. D'Enquêteure gi vun engem gewalttätegen Doud aus.

Éischten Erkenntnisser no sollen déi zwee Männer vun 32 an 72 Joer an déi zwou Frae vu 34 a 69 Joer duerch Gewalt gestuerwe sinn. Den Noutdokter konnt nëmmen nach den Doud feststellen.

D'Läiche goufen am spéide Méindegowend no engem Hiweis an engem Haus zu Chemnitz fonnt, an deem déi véier Persoune wuel gewunnt hunn. A wéi enger Relatioun si zouenee stoungen, hunn d'Beamte bis ewell net matgedeelt. Der "Freie Presse" no, déi sech op d'Police berifft, sollen et zwou Koppele gewiescht sinn. Detailer wéi si ëm d'Liewe komm sinn, mussen nach enquêtéiert ginn.

Hiweiser op weider Persounen am Zesummenhang mat den Doudesfäll léichen dem aktuellen Ermëttlungsstand no nach net vir, heescht et an engem Communiqué vun der Police.