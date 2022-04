Bei engem Accident an enger Minn a Polen sinn op d‘mannst 3 Persounen ëm d‘Liewe komm. 8 Leit ginn nach vermësst an 21 Persoune goufe blesséiert.

An enger Kueleminn am südpolnesche Pawlowice gouf et an der Nuecht op e Mëttwoch kuerz no Hallefnuecht eng éischt Explosioun an 1.000 Meter Déift. Zu deem Ament waren 42 Minnenaarbechter an der Grouf.

Vill vun de Blesséierten, déi an d‘Spidol koumen, hate Verbrennungen. Déi zweet Explosioun war du wéi d‘Rettungsaarbechter sech ëm déi Blesséiert gekëmmert hunn. Wéinst schwierege Konditioune konnt d‘Rettungsaktioun de Mëttwoch de Moien net virugefouert ginn. Wéi gesot ginn aktuell nach 8 Leit vermësst.