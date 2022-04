Um 21 Auer trieden de franséische President a seng Erausfuerderin déi eenzeg Kéier an dësem Walkampf an engem Tëleesduell géinteneen un.

Véier Deeg virun dem zweeten an decisiven Tour vun de franséische Presidentiellen treffen um Mëttwochowend vun 21 Auer un den Emmanuel Macron an d'Marine Le Pen an engem Tëleesduell openeen. Well viru fënnef Joer stounge si sech am leschten Tour géigeniwwer. Deemools konnt de Macron sech mat 66 zu 34 Prozent géint d'Le Pen duerchsetzen.

Dëst Joer dierft d'Course awer däitlech méi enk ginn. An Ëmfroe kënnt de Macron aktuell nämlech just op 55 bis 56,5 Prozent. Virun allem d'Wieler, déi am éischten Tour fir de Jean-Luc Mélenchon waren, sinn ëmkämpft. De Mélenchon war mat 22 Prozent op déi drëtt Plaz komm. Dono hat hie seng Wieler zwar dozou opgeruff, dem Le Pen keng Stëmm ze ginn, awer net explizitt zur Wal vum Macron opgeruff.

2017 hat d'Marine Le Pen den Tëleesduell géint de Macron kloer verluer. Et gëtt sech erwaart, datt d'Politikerin vum Rassemblement National dës Kéier probéiere wäert, manner aggressiv a méi kompetent eriwwerzekommen. De liberale Macron dierft sengersäits Wäert drop leeën, manner ofgehuewen ze wierken an d'Le Pen wéinst hirer gudder Relatioun mam russesche Präsident Wladimir Putin ze kritiséieren. Vun e Freideg un dierfe keng Sondagen zur Wal, respektiv Interviewe mat de Kandidate méi publizéiert ginn. E Sonndeg kënnen d'Fransouse vun 8 bis plazeweis 20 Auer hir Stëmm ofginn. Éischt Héichrechnunge gi fir 20 Auer erwaart.