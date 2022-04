Och e Mount nom Fligerongléck an der Géigend vun der chinesescher Stad Wuzhou, bei deem 132 Persounen ëm d'Liewe komm sinn, ass de Grond nach net gewosst.

Den 21. März ass an der Géigend vun der chinesescher Stad Wuzhou eng Boeing 737 vun der Fluchgesellschaft China Eastern erofgefall. Keng vun den 132 Persounen u Bord huet den Accident iwwerlieft. Wéi et zum Ongléck komme konnt, ass iwwerdeems och e Mount méi spéit nach net gewosst.

Déi zwou Black Boxe goufen no e puer Deeg fonnt a ginn aktuell an den USA analyséiert. Well se staark beschiedegt goufen, dauert d'Auswäertung vun den Donnéeë méi laang. D'Fluchgesellschaft huet awer präziséiert, datt de Pilot an déi zwee Kopiloten net verdächtegt ginn.

A China kënnt et wéinst deene strenge Sécherheetsmesuren éischter seelen zu Fligeraccidenter. Dat leschten Ongléck hat et virdrun am August 2010 ginn. Deemools waren 42 vun 92 Persounen u Bord gestuerwen.