An Däitschland mécht d'Susanne Hennig-Wellsow no nëmmen 14 Méint un der Spëtzt vun der Partei "Die Linke" de Wee fir en Nofollger fräi.

Ganz laang huet d'Susanne Hennig-Wellsow et net un der Spëtzt vun der Partei "Die Linke" gepackt. No 14 Méint huet si e Mëttwoch annoncéiert, mat Effet immediat als Kopresidentin zeréckzetrieden. Als Grënn huet si hir privat Liewenssituatioun, den Ëmgank mat Sexismus an der Partei an de Besoin no enger personeller Erneierung genannt.

Déi 44 Joer al Politikerin war zënter dem 27. Februar 2021 zesumme mam Janine Wissler Deel vun der éischter reng weiblecher Duebelspëtzt an der Geschicht vun "Die Linke". Bei der Bundestagswal am September 2021 krut d'Partei nëmmen 4,9 Prozent vun de Stëmmen an huet et just ganz knapp an d'Parlament gepackt. "Mir hunn ze mann vun deem geliwwert, wat mer versprach haten", sou d'Hennig-Wellsow. Datt et net zu enger Erneierung komm ass, wier och deelweis hir eege Schold.

"Die Linke" huet den Ament mat engem Sexskandal ze kämpfen. An Hessen soll et zu Iwwergrëff, ënnert anerem duerch den deemolege Liewenspartner vum Wissler, komm sinn. D'Hennig-Wellsow wëllt sech an Zukunft méi ëm hire klenge Jong këmmeren. Hiert Mandat am Bundestag wäert si awer behalen.