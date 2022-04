Am Afghanistan koum et an enger schiitescher Moschee zu Masar I Sharif zu enger Explosioun.

Den Noriichtenagencen no wieren 10 Mënschen ëm d’Liewe komm a 15 blesséiert ginn. D’Taliban, déi de Pouvoir jo nees iwwerholl hunn, hunn et ëmmer nees mat Terroristen vum Grupp IS ze dinn.