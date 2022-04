Virzejoert sinn an den USA ëm 4.300 Kanner duerch de Gebrauch vu Schosswaffe gestuerwen. Dat ass d'Bilanz vu Fuerscher vun der University of Michigan.

Berechnungen no gëlle Virfäll mat Schosswaffen als heefegst Doudesursaach bei Jonken ënner 19 Joer. Virzejoert si méi wéi 4.300 Kanner a Jugendlecher op dës Manéier ëm d'Liewe komm, wat eng Hausse vun 29 Prozent ass par rapport zum Joer virdrun. Dat schreiwe Fuerscher vun der University of Michigan am "New England Journal of Medicine".

Am Joer 2020 sinn dogéint ronn 3.900 Jonker duerch Verkéiersaccidenter gestuerwen. Als drëttheefegst Ursaach goufe Vergëftungen oder Iwwerdosissen un Drogen uginn. Hei waren et 83% méi Fäll wéi dat Joer virdrun. Laang Zäit ware Verkéiersaccidenter déi heefegst Ursaach, ma well d'Gefierer an d'Chauffere mat der Zäit méi sécher gi sinn, sinn dës Doudesfäll an de leschten 20 Joer drastesch zeréckgaangen, heescht et vun de Fuerscher.

Iwwer 45.000 Leit sinn iwwerdeems 2020 an den USA duerch Schosswaffen ëmkomm. Dat sinn der 13 Prozent méi wéi 2019.

Am Kader vun dëser Etüd goufen Donnéeë vun den US-Gesondheetsautoritéite CDC ënnersicht.