No Perquisitiounen a 6 Länner goufen 20 Verdächteger festgeholl, déi an de leschte Joren 23 Tonne Kokain an Europa geschmuggelt sollen hunn.

Der däitscher Police ass an Zesummenaarbecht mat hire Kolleegen aus der Belsch, Holland, Spuenien, Paraguay an de Vereenten Arabeschen Emirater e Coup am Kampf géint den internationalen Drogeschmuggel gelongen. Am Ganze goufen 20 Persounen, 11 dovun an Däitschland, déi Drogeschmuggel virgehäit kréien, festgeholl. Si sollen eng 23 Tonne Kokain aus Süd- a Mëttelamerika a Cargocontaineren an Europa bruecht hunn. Doriwwer eraus gëtt hinnen och de Schmuggel vun e puer Tonne Marihuana an Haschisch aus Spuenien virgeworf.

Wéi d'Police matdeelt, soll och d'Liwwerung vu 16 Tonne Kokain, déi d'lescht Joer zu Hamburg entdeckt gi war, op de Kont vun der Band goen. Déi meescht Persoune goufen an der Géigend ronderëm Hannover an Niedersachsen festgeholl. Si hate probéiert, hir kriminell Aktivitéiten duerch eng Abberzuel vu Bréifkëschtefirmen ze verschleieren. Der europäescher Policeagence Europol war et gelongen, Zougrëff op déi verschlësselt Kommunikatioun vun de Beschëllegten ze kréien.