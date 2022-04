D'Stéchwal tëscht deenen zwee Presidentschaftskandidaten huet elo offiziell ugaangen. Géint 20 Auer gi sech éischt Resultater erwaart.

E Sonndeg ëm 8 Auer sinn d'Wallokaler a Frankräich opgaangen. Ronn 48,7 Milliounen ageschriwwe Wieler sinn opgeruff, e Sonndeg bei der Stéchwal tëscht dem amtéierende liberale President Emmanuel Macron an senger Erausfuerderen, der rietsnationaler Marine Le Pen, ze decidéieren.

Virun zwou Wochen haten de Marcon an d'Le Pen an enger éischter Ronn vun de Présidententiellen déi aner Kandidaten am Rennen ëm déi franséisch Presidence ausgestrach. Ëmfroen no huet de Macron gutt Chancen, mat 55 bis 56,5 Prozent zeréck an d'Amt gewielt ze ginn.

E Rietsrock zu Paräis ass awer net ausgeschloss. Scho virun 5 Joer stounge sech d'Le Pen an de Macron géintiwwer. Deemools konnt sech de 44-Joer ale Macron mat 66 Prozent kloer géint d‘Rietspopulistin duerchsetzen. E Sonndeg gëtt awer mat engem däitlech méi knappen Resultat gerechent. Déi zwee Kandidate wäerte virun allem d'Wieler vum drëttplacéierte lénke Politiker Jean-Luc Mélenchon op hir Säit zéie mussen, fir d'Wal fir sech ze decidéieren.

Frankräich wielt seng Presidenten ëmmer op fënnef Joer. Bis 19 Auer sinn d'Wallokaler op, op verschiddene Plazen awer och bis 20 Auer. Duerno lafen dann déi éischt Resultater eran.

De Pierre Jans mat Andréck vun der Plaz

Den RTL-Journalist Pierre Jans ass zu Parais op der Plaz. E Sonndeg de Moie stoung hie virun engem vun den 880 Walbüroen an der franséischer Haaptstad, dat am bësse méi schicke Quartier Neuilly-Sur-Seine. Net wäit fort sinn déi grouss Studioe vun de franséische Kolleege vun RTL.

Schonn e Sonndeg hat hie sech e bësse bei Awunner a Geschäftsleit ëmhéieren. Zu Neuilly-Sur-Seine gëtt net iwwerraschend haaptsächlech den Emmanuel Macron gewielt. D‘Leit attestéieren him e klore Kapp a schwierege Situatiounen an am leschte Quinquennat huet hien d‘Kafkraaft vun de Fransouse gestäerkt.

Bei aussepoliteschen Themen, wéi virop dem Ukrain-Krich huet d'Marine Le Pen sech net gutt presentéiert. Ëmmerhin ass si duerch e Prêt bei enger russescher Bank virbelaascht.

Dofir huet si sech op de Revenu vun de Fransouse konzentréiert. An dat huet vill Leit ugeschwat. Och wann eng Presidentin net einfach de Revenu héije kann - mä dat kléngt gutt.

An da wëll de Macron de Pensiounsalter vun 62 op 65 eropschrauwen. Dat kënnt bei de schaffende Leit net gutt un.

Och bei de Froen, wéi een d'Pandemie hätt misse geréieren a wéi een de gréisste Challenge, nämlech de Klimawandel ugeet, leien déi zwee Kandidate wäit auserneen.

A wat nach anescht ass ewéi 2017 ass, dass den Emmanuel Macron lo net méi een neie Kandidat vum Renouveau ass. Nee, hien huet e Bilan ze droen.

Am Verglach mat de Sondagë vu virun zwou Wochen: do war et graff gesot bal fifty-fifty mat engem klenge Virsprong fir de Macron. Déi lescht Sondagen hunn den aktuelle President jo mat 10 Prozentpunkte virum Le Pen gesinn. 55 zu 45 Prozent.

Mä am Verglach mam Walresultat vum zweeten Tour viru fënnef Joer ass dat eng däreg Saach. Deemools war de Macron mat 66 Prozent vun de Stëmmen an den Eysée agezunn. Spannend gëtt och, wéi vill vun den 48 Milliounen ageschriwwene Wielerinnen a Wieler e Sonndeg hir Stëmm ofginn.

Eis RTL-Equipp op der Plaz mellt sech den Owend op Tëlee a Radio live aus dem Quartier général vum Macron senger Partei En Marche. D‘Evenement ass um Fouss vum Eiffeltuerm.

D'Entwécklunge vun de Presidentiellen am Liveticker op RTL 5minutes

