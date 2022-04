Dat brittescht Parlament huet decidéiert, eng Enquêtëkommissioun anzesetzen, déi kläre soll, ob de Boris Johnson wéinst illegale Corona-Partye gelunn huet.

Nodeems de Boris Johnson Mëtt Abrëll vun der Police eng Geldstrof wéinst Verstéiss géint d'Corona-Reegele krut, beschäftegt sech lo och dat brittescht Parlament mam Premier senger Partygate-Affär. Dobäi geet et ëm d'Fro, ob den Johnson am Parlament iwwert illegal Partye an der Downing Street, dem Déngschtsëtz vum brittesche Premier, wärend de Corona-Lockdownen an de Joren 2020 an 2021 gelunn huet. Dat soll lo eng Enquêtëkommissioun klären.

Den Johnson hat am Parlament gesot, datt wärend deene Partyen all d'Reegele respektéiert gi wieren. Spéider huet hie si als Feeler bezeechent a sech entschëllegt. Ee Récktrëtt, wéi e souguer verschiddener vum Johnson senge Parteifrënn fuerderen, schléisst de konservative Premier, deen aktuell op enger Staatsvisitt an Indien ass, allerdéngs aus.

Äert d'Parlamentskommissioun mat hirer Aarbecht ufänkt, soll nach den definitive Schluss vun der Policeenquête ofgewaart ginn. Et ass duerchaus méiglech, datt et nach weider Geldstrofe fir den Johnson gëtt.