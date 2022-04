E knappe Mount no de Landtagswalen bei eisen Noperen am Saarland, steet déi nei Regierungsequippe ronderem d’Ministerpresidentin Anke Rehlinger.

Si wäert Ufank nächster Woch am Landtag zu Saarbrécken offiziell designéiert ginn.

An der neier SPD-Landes-Regierung si 4 Männer an 2 Fraen, an et ass däitschlandwäit déi eenzeg, wou just eng Partei eng Majoritéit huet.