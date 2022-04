Hie soll viru 15 Joer dat deemools 3 Joer jonkt Maddie McCann ëmbruecht hunn.

Am Mee 2007 war d’Meedchen an der Algarve verschwonnen, an de Fall hat international fir vill Schlagzeile gesuergt. Laang waren d’Eltere selwer als méiglech Verdächteg gehandelt ginn.

Eng laang Enquête hätt erginn, dass de Mann aus Däitschland, deen och scho wéinst Sexual-Verbrieche virbestrooft ass, fir d’Verschwanne vum Meedche kéint responsabel sinn.

Den Affekot vum Mann geet iwwerdeems dervun aus, dass déi portugisesch Police gezwonge war, elo sou e Schratt ze huelen, well Mord a Portugal no 15 Joer verjäert, an dat an e puer Deeg deemno de Fall wier.