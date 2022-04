Japan a Russland streide sech ëm véier Inselen, déi Deel vum Kurilen-Archipel sinn. Den Ukrain-Krich bremst eng Léisung aus.

Fir d'éischt zanter 19 Joer huet Japan Russland virgeworf, véier Inselen, déi Deel vum Kurilen-Archipel sinn, illegal besat ze hunn. De japaneschen Ausseministère bezeechent de Sträit ëm d'Inselen als "gréisste Suerg" am Verhältnis zu Russland. De Konflikt ronderëm d'Insele verhënnert bis haut e Friddensvertrag tëscht den zwee Länner.

Zu Tokio geet een dervun aus, datt de Krich an der Ukrain d'Beméiungen ëm eng Eenegung ausbremse wäerten. Moskau hat nämlech am Mäerz annoncéiert, d'Gespréicher ofzebriechen, well Japan Sanktioune géint Russland verhoung huet. Déi 1.200 Kilometer laang Inselgrupp vun de Kurile verbënnt déi russesch Hallefinsel Kamtschatka mat der japanescher Insel Hokkaidō. D'Sowjetunioun hat d'Kurilen am August 1945 besat, Japan ass awer der Meenung, datt véier Inselen zu sengem Territoire gehéieren.